В Северном округе стартуют школьные соревнования «Школа безопасности»

Каждую осень в Москве стартуют соревнования Школа безопасности – общественное движение, охватывающее тысячи школьников, основной целью которого является популяризация здорового и безопасного поведения, обучение приемам само- и взаимопомощи, а также умелым действиям в случае чрезвычайной ситуации.