В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

В поддержку выдвижения главы государства, кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина на выборы президента собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону, заявил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.
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