В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

В поддержку выдвижения главы государства, кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина на выборы президента собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону, заявил сопредседатель избирательного штаба Путина, народный артист РФ Владимир Машков.