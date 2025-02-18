Маск назвал "компетентным лидерством" прибытие российской делегации в Эр-Рияд

Global Look Press/Chip Somodevilla - Pool via CNP/Keystone Press Agency Бизнесмен из Соединенных Штатов, один из богатейших людей мира и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал "компетентным лидерством" прибытие делегации РФ с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента страны Юрием Ушаковым в саудовскую столицу Эр-Рияд на переговоры с представителями США.