Бывший футболист сборной Италии показал разницу между Путиным и Байденом

Футболист Марио Балотелли показал разницу между президентами Путиным и Байденом Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли, на данный момент выступающий за турецкий клуб «Адана Демирспор», в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) показал разницу между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом.