Россия отказала Казахстану. Скандал не стихает несколько дней

"...почему это страдающая от засухи и обмеления Каспия страна не может использовать водные ресурсы соседней России..." БАРАНЫ! Другое государство! Гадите РОССИИ, гадите! И чего "требуете", просите смиренно!!!

И

Иринушка

А ключ от квартиры с деньгами не нужен ? Этот козел после спасения его никчемной жизни приехал и нахамил. А продолжает смотреть на запад. Так пусть идет к черту.....