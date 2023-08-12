Правительство России отказалось предоставлять избытки пресной воды своих рек для решения дефицита в Казахстане.
Россия отказала Казахстану. Скандал не стихает несколько дней
Комментарии
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Н
Николай
"...почему это страдающая от засухи и обмеления Каспия страна не может использовать водные ресурсы соседней России..." БАРАНЫ! Другое государство! Гадите РОССИИ, гадите! И чего "требуете", просите смиренно!!!
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8 час.
И
Иринушка
А ключ от квартиры с деньгами не нужен ? Этот козел после спасения его никчемной жизни приехал и нахамил. А продолжает смотреть на запад. Так пусть идет к черту.....
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5 час.
ИГ
Ирина Голота
Когда уже Россия прекратит быть "доильным аппаратом"? 🤔
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1 час.
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