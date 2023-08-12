СССР-Россия

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Россия отказала Казахстану. Скандал не стихает несколько дней

Россия отказала Казахстану. Скандал не стихает несколько дней

Правительство России отказалось предоставлять избытки пресной воды своих рек для решения дефицита в Казахстане.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;...почему это страдающая от засухи и обмеления Каспия страна не может использовать водные ресурсы соседней России...&quot; БАРАНЫ! Другое государство! Гадите РОССИИ, гадите! И чего &quot;требуете&quot;, просите смиренно!!!
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8 час.
И
Иринушка
А ключ от квартиры с деньгами не нужен ? Этот козел после спасения его никчемной жизни приехал и нахамил. А продолжает смотреть на запад. Так пусть идет к черту.....
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5 час.
ИГ
Ирина Голота
Когда уже Россия прекратит быть &quot;доильным аппаратом&quot;? 🤔
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1 час.

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