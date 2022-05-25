Центральноафриканская жандармерия поблагодарила российских инструкторов

globallookpress.com/Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/ Представитель жандармерии Центральноафриканской Республики, полковник Поль Амеде Мойензо выразил благодарность российским специалистам за вклад в безопасность республики.
globallookpress.com/Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/ Представитель жандармерии Центральноафриканской Республики, полковник Поль Амеде Мойензо выразил благодарность российским специалистам за вклад в безопасность республики.
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