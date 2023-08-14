ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Новые эстакады через МЦК разгрузят третье кольцо — Сергей Собянин

Новые эстакады через МЦК разгрузят третье кольцо — Сергей Собянин

Это важный транспортный узел  Как проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин, закончен монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

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