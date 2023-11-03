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РФ выделила Таджикистану 250 млн руб. на борьбу с наркотиками

РФ выделила Таджикистану 250 млн руб. на борьбу с наркотиками

Таджикистанские власти утвердили с МВД Российской Федерации договорённости в сфере регулирования оборота наркотических веществ.

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Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Из данного документа следует, что РФ победила наркоторговлю и теперь впряглась в борьбу в другие страны ??
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9 м.
Иван Щукин
Получается что &quot;нашим&quot; властям девать деньги не куда вот и разбрасывают направо и налево и в то же время показывают по ящику больных детей с просьбой помочь финансово этим детям в лечении! &quot;Спасибо&quot; Мишустину и Силуанову что &quot;знают&quot; куда деньги деть!
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9 м.

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