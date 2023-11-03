РФ выделила Таджикистану 250 млн руб. на борьбу с наркотиками

Из данного документа следует, что РФ победила наркоторговлю и теперь впряглась в борьбу в другие страны ??

Иван Щукин

Получается что "нашим" властям девать деньги не куда вот и разбрасывают направо и налево и в то же время показывают по ящику больных детей с просьбой помочь финансово этим детям в лечении! "Спасибо" Мишустину и Силуанову что "знают" куда деньги деть!