Таджикистанские власти утвердили с МВД Российской Федерации договорённости в сфере регулирования оборота наркотических веществ.
РФ выделила Таджикистану 250 млн руб. на борьбу с наркотиками
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Из данного документа следует, что РФ победила наркоторговлю и теперь впряглась в борьбу в другие страны ??
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9 м.
Иван Щукин
Получается что "нашим" властям девать деньги не куда вот и разбрасывают направо и налево и в то же время показывают по ящику больных детей с просьбой помочь финансово этим детям в лечении! "Спасибо" Мишустину и Силуанову что "знают" куда деньги деть!
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9 м.
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