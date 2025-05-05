Инвесторы строят для города 15 объектов образования в САО

Строительство 15 объектов образования ведется на севере Москвы за счет внебюджетных источников финансирования, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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