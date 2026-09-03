Дроноводы «Ланцетом» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации

Десятки единиц техники ВСУ уничтожил в зоне СВО расчет беспилотных систем 15-го отдельного батальона 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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