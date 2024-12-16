На Украине раскрыли будущее «охраняемого спецназом» Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленского в определенный момент вывезут в Великобританию Спецслужбы Великобритании в определенный момент вывезут президента Украины Владимира Зеленского из страны, предположил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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