Удар по ВВП: украинский экономист оценил ущерб от атак ВС РФ по логистике Масштабные удары ВС РФ по складам, логистическим хабам и крупным.
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