После оскорблений в адрес Орбана, Зеленский решил поставить на место Трампа Юлия СоколоваПосле публичных оскорблений в адрес Виктора Орбана, Зеленский решил «поставить на место» избранного народом Америки президента.
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