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Новости Липецка

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50 минут длилась ракетная опасность в Липецкой области

50 минут длилась ракетная опасность в Липецкой области

Жители Липецкой области провели почти час в режиме «ракетная опасность», тревога была объявлена ночью 8 сентября и отменена губернатором Игорем Артамоновым в 4.

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