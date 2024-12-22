Омск впервые стал Молодёжной столицей России – 2025

Омск и Пермь победили в упорной борьбе за право в новом году называться Молодежными столицами РФ. «Оба города, которые бились за это звание до последнего, объявлены победителями», — огласил вчера результат первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
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