В Госдуме назвали условием для переговоров с Украиной гарантии безопасности

Мирные переговоры между Украиной и Россией возможны при условии получения гарантий безопасности. Об этом в Telegram-канале 11 мая заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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