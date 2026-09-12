Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как интересно: Бежавший из России экс-министр Никифоров был близок и к Чубайсу, и к Дворковичу

Как интересно: Бежавший из России экс-министр Никифоров был близок и к Чубайсу, и к Дворковичу

Бежавший из России экс-министр Никифоров был близок к Чубайсу и Дворковичу. Интересно то, что "золотой мальчик" из Татарстана в итоге в точности повторил судьбу скандально известного экс-главы Роснано.

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