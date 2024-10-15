Премия "Благотворитель Москвы" впервые вручена в столице

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В столице впервые прошла церемония вручения премии "Благотворитель Москвы". Ее учредили, чтобы отметить вклад некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и меценатов в развитие культуры добрых дел.
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