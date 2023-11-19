Карасин заявил о преступных заблуждениях Байдена в его статье в The Washington Post

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал рассуждения президента США Джо Байдена о "большом прогрессе" от событий на Украине и Ближнем Востоке "преступным заблуждением".
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