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Захарова: США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность

Захарова: США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность

РИАМО - 13 июн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вовлечен в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово по поводу подрыва «Северного потока» может свидетельствовать против американских властей.

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