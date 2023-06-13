Захарова: США вовлечены в преступную экстремистскую деятельность

РИАМО - 13 июн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вовлечен в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово по поводу подрыва «Северного потока» может свидетельствовать против американских властей.
РИАМО - 13 июн. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон вовлечен в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово по поводу подрыва «Северного потока» может свидетельствовать против американских властей.
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