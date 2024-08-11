ЦГ: Белоусова просят применить «радикальные меры» из-за атаки в Курской области

А кто именно не даёт уже три года уничтожить пути поставки оружия врагу ???

Андрей Павлов

Бизнес не дает. Сталин в свое время объявил "рельсовую войну", чтобы нарушить гитлеровскую логистику. Об этом знают еще в школе, А уж в военном училище... Так что военные это прекрасно понимают, но... В капстране интересы бизнеса превыше всего остального.