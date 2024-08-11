В Курской области продолжает держаться напряженная ситуация после атаки боевиков киевского режима. По данным издания «Царьград», Герман Куликовский, автор Telegram-канала «Старше Эдды», напрямую обратился к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой о «радикальных мерах».
ЦГ: Белоусова просят применить «радикальные меры» из-за атаки в Курской области
Комментарии
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Evgeny Ku
А кто именно не даёт уже три года уничтожить пути поставки оружия врагу ???
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12 час.
Геннадий Бережнов
Так скажите кто, если знаете?
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9 час.
Андрей Павлов
Бизнес не дает. Сталин в свое время объявил "рельсовую войну", чтобы нарушить гитлеровскую логистику. Об этом знают еще в школе, А уж в военном училище... Так что военные это прекрасно понимают, но... В капстране интересы бизнеса превыше всего остального.
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1 час.
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