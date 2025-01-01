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За хамством Алиева в адрес России скрыта правда: Цель - Чечня

За хамством Алиева в адрес России скрыта правда: Цель - Чечня

Катастрофа самолёта AZAL используется как предлог для ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, и не только.

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Комментарии
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Александр Удальцов
Ничего личного, просто кто-то отрабатывает ничем не обеспеченные зелёные бумажки, полученные от  ФРС.
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1 час.
лина каюмова
Всех азербайджанцев домой,на свою Родину.
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44 мин.
Стефания Новак
Алиев себе на уме. Надо чтобы ВВП ответил и не унижался. Нашу порядочность воспринимают как слабость. А надо с волками жить по волчьи выть
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9 мин.

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