За хамством Алиева в адрес России скрыта правда: Цель - Чечня

Ничего личного, просто кто-то отрабатывает ничем не обеспеченные зелёные бумажки, полученные от ФРС.

Стефания Новак

Алиев себе на уме. Надо чтобы ВВП ответил и не унижался. Нашу порядочность воспринимают как слабость. А надо с волками жить по волчьи выть