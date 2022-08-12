Володин заявил, что действия Байдена и Зеленского несут опасность ядерной катастрофы

Парламентарий предупредил, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к печальным последствиям для ЕвропыПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия руководства Белого дома и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы.