Daily Storm

539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛьвов николайМ
    Заглушить ,нее??Европе и России н...
  • Pavel Bortnikov
    Дайте всем жителям Энергодара квартиры с видом на Кремль. Это можно было бы сделать сл всеми жителями ДНР и ЛНР - дат...Европе и России н...
  • Крокодил Крокодилович
    Ну и нахрена на него тратится и так и так результат писецШвейцарская компа...

Володин заявил, что действия Байдена и Зеленского несут опасность ядерной катастрофы

Володин заявил, что действия Байдена и Зеленского несут опасность ядерной катастрофы

Парламентарий предупредил, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к печальным последствиям для ЕвропыПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия руководства Белого дома и киевского режима несут опасность ядерной катастрофы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх