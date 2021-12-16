Происшествия

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В Брянске сотрудники полиции помогли семье с ребенком быстро добраться до больницы

Инцидент произошел в Володарском районе Брянска. Родители четырехлетнего ребенка, которому внезапно стало плохо, торопились доставить сына в медицинское учреждение.

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