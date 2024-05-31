МИД КНР: чтобы мирный саммит по Украине был эффективным, его должна признать РФ

Мирная конференция по урегулированию украинского конфликта действительно повлияет на восстановление мира, если будет признаваться как Украиной, так и Россией, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
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