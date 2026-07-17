Главаря ОУН Коновальца перезахоронят в «украинском национальном пантеоне»

Останки первого основателя и руководителя ОУН* (Организации украинских националистов, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Евгения Коновальца, похороненного в Роттердаме, будут перезахоронены на национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.