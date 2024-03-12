Находящаяся в СИЗО Блиновская «готова все отдать», чтобы увидеть детей

Она полагает, что следствие освободит ее от обвинений. После визита в СИЗО блогера Елены Блиновской, председатель ОНК Москвы Георгий Волков заявил, что она надеется на изменение наказания и сильно желает увидеть своих детей.
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