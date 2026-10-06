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Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи

Германия заговорила о "возвращения СССР": Вадефуль перепутал слова Путина и собственные страхи

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в очередной раз решил напугать Европу "российской угрозой", заявив, что у Москвы якобы есть планы за пределами Украины в рамках "возвращения Советского Союза".

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