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Аэропорт Калуги приостановил полёты из-за угрозы беспилотников ВСУ

Аэропорт Калуги приостановил полёты из-за угрозы беспилотников ВСУ

Аэропорт Калуги временно прекратил приём и выпуск гражданских самолётов с 5:00 5 июня. Причиной стала атака украинских беспилотников на регионы России, включая Херсонскую и Запорожскую области.

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