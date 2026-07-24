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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глебова не задели слова Генича о травматичности вингера ЦСКА: «Не считаю, что слова были плохими или что Константин «накаркал». Я не злился, не обижался»

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что его не обидели слова комментатора Константина Генича, который говорил о травматичности футболиста.

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