$100 млрд для отвода глаз: эксперты усомнились в планах TSMC по развитию фабрик в США

В начале прошлого месяца руководство TSMC объявило о намерении вложить ещё $100 млрд в развитие производственных мощностей на территории США, но эксперты считают, что она изначально рассчитывала на подобные траты.
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