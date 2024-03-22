Трехтонные ФАБы загонят ВСУ в гроб: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 марта 2024 года Юлия СоколоваВ военном деле принято считать, что бомб никогда не бывает слишком много.
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