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Трехтонные ФАБы загонят ВСУ в гроб: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 марта 2024 года

Трехтонные ФАБы загонят ВСУ в гроб: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 марта 2024 года

Трехтонные ФАБы загонят ВСУ в гроб: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 марта 2024 года Юлия СоколоваВ военном деле принято считать, что бомб никогда не бывает слишком много.

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