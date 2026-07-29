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Названа приводящая к преждевременному старению ежедневная привычка

Горячий душ и его влияние на кожу Дерматолог Андресса Варгас в интервью изданию Metropoles рассказала, что одна из распространённых ежедневных привычек — принятие горячего душа — может привести к преждевременному старению кожи.

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