Названа приводящая к преждевременному старению ежедневная привычка

Горячий душ и его влияние на кожу Дерматолог Андресса Варгас в интервью изданию Metropoles рассказала, что одна из распространённых ежедневных привычек — принятие горячего душа — может привести к преждевременному старению кожи.
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