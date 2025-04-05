Жителя Эстонии выдворили из страны за флаг футбольного «Спартака»

Осужденного за публичную демонстрацию флага московского футбольного клуба «Спартак» с государственной символикой России жителя Таллина Константина Горлова выдворили из страны по решению департамента полиции и погранохраны 5 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
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