Арктические добавки выходят на новый рынок: чем российские бренды ответят дорогому импорту

Российский рынок биологически активных добавок получил сразу два сильных импульса к перестройке. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять карточки БАДов через Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС, а со 2 октября для части продукции из недружественных стран действует ввозная пошлина в 35%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым