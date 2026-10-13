Арктические добавки выходят на новый рынок: чем российские бренды ответят дорогому импорту

Российский рынок биологически активных добавок получил сразу два сильных импульса к перестройке. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять карточки БАДов через Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС, а со 2 октября для части продукции из недружественных стран действует ввозная пошлина в 35%.