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Арктические добавки выходят на новый рынок: чем российские бренды ответят дорогому импорту

Российский рынок биологически активных добавок получил сразу два сильных импульса к перестройке. С 1 октября маркетплейсы обязаны проверять карточки БАДов через Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС, а со 2 октября для части продукции из недружественных стран действует ввозная пошлина в 35%.

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