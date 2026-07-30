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Аргументы и Факты

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Врач Дубровина объяснила, сколько сна действительно нужно организму

Врач Дубровина объяснила, сколько сна действительно нужно организму

Здоровому человеку обычно требуется от 6,5 до восьми часов сна, однако самочувствие после пробуждения зависит не только от его продолжительности, но и от прохождения всех фаз, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.

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