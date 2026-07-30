Врач Дубровина объяснила, сколько сна действительно нужно организму

Здоровому человеку обычно требуется от 6,5 до восьми часов сна, однако самочувствие после пробуждения зависит не только от его продолжительности, но и от прохождения всех фаз, рассказала RuNews24 кандидат медицинских наук Екатерина Дубровина.
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