Историческая память, мирный атом, газопровод: итоги визита Путина в Монголию

Основной день официального визита президента РФ Владимира Путина в Улан-Батор был крайне насыщенным. Переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом прошли в формате один на один и с участием делегаций.
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