ЦБ Аргентины запретят финансировать госрасходы

Центральный банк Аргентины ожидает масштабная реформа, которая запретит ему финансировать государственные расходы, сузит его мандат до защиты стоимости песо и усилит независимость руководства от политиков.
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