Александр Якушев поддержал решение Президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Хоккеист отметил большое внимание, уделяемое президентом спорту Знаменитый хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев поставил подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на участие в президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии