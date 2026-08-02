Финал Шанхай Мастерс 2026. Кайрен Уилсон vs Джадд Трамп (видео)

Джадд Трамп обыгрывает Кайрена Уилсона со счетом 7-3 после первой сессии в финале Shanghai Masters 2026 Кайрен Уилсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Кайрен Уилсон уступает Джадду Трампу со счетом 3-7 после первой сессии в финале Шанхай Мастерс 2026.