Россия предложила принять международное соглашение об интернете — МИД РФ

Россия предлагает урегулировать вопрос об управлении интернетом на международном уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов 29 декабря, сообщает РИА Новости.
Россия предлагает урегулировать вопрос об управлении интернетом на международном уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов 29 декабря, сообщает РИА Новости.
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