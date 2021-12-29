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Россия предложила принять международное соглашение об интернете — МИД РФ

Россия предложила принять международное соглашение об интернете — МИД РФ

Россия предлагает урегулировать вопрос об управлении интернетом на международном уровне, заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов 29 декабря, сообщает РИА Новости.

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