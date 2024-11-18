В Тюменской области прогнозируется гололед на дорогах

Водителей автомобилей в Тюменской области предупреждают о возможном появлении гололеда на дорогах, об этом 18 ноября сообщает инфоцентр правительства региона Сообщается, что ночью 19 ноября прогнозируется гололед на федеральных трассах Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.