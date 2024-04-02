На Украине продолжают горячо обсуждать увольнение помощника Зеленского Сергея Шефира. В последнее время отставки в украинском истеблишменте идут одна за другой, но данное увольнение вызывает особый интерес, потому что Шефир – давний и близкий друг клоуна и его компаньон.
Самые умные уже покидают Зе-команду
Комментарии
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Misha Glusch
...это предвидение
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10 час.
ИН
Ирина Некрасова
И по поведению, и внешне этот Шефир абсолютная крыса! 🤢🤮
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9 час.
Коська
Братцы!!! А почему не рассматривается вопрос о том, что Шефир просто КОШЕЛЕК ЗЕ и выведен из игры, что бы была возможность у него ПОЛУЧШЕ РАСПЫЛИТЬ И ПРИПРЯТАТЬ НАЖИТОЕ "НЕПОСИЛЬНЫМ" ТРУДОМ. И в доказательство этого есть то, что на братьях Шефрин ЗЕ записаны ЯХТЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ и не в одной стране, и ПР.,ПР., ПР....... А то, что ему лепят имидж КРЫСЫ, так это только НА ПОЛЬЗУ И ЕМУ И ЗЕ!!!!😘
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6 час.
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