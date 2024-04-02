Самые умные уже покидают Зе-команду

Коська

Братцы!!! А почему не рассматривается вопрос о том, что Шефир просто КОШЕЛЕК ЗЕ и выведен из игры, что бы была возможность у него ПОЛУЧШЕ РАСПЫЛИТЬ И ПРИПРЯТАТЬ НАЖИТОЕ "НЕПОСИЛЬНЫМ" ТРУДОМ. И в доказательство этого есть то, что на братьях Шефрин ЗЕ записаны ЯХТЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ и не в одной стране, и ПР.,ПР., ПР....... А то, что ему лепят имидж КРЫСЫ, так это только НА ПОЛЬЗУ И ЕМУ И ЗЕ!!!!😘