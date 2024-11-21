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Певица Ольга Серябкина отметила день рождения сына в Дубае

Певица Ольга Серябкина отметила день рождения сына в Дубае

Экс-солистка SEREBRO Ольга Серябкина показала в соцсетях, как отпраздновала трехлетие сына в Дубае. Певица отметила, что они с мужем не устраивали никаких торжеств в ресторане, которые нужны взрослым, а не ребенку.

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