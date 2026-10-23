Карен Хачанов рассказал, кто помогал ему в начале карьеры. – 13 лет ты в туре. 13 лет назад кто был тем проводником, который помог тебе адаптироваться и разобраться? Кто сейчас, может быть, просит у тебя подобной помощи? – Тяжело сказать.