Трудовая инспекция выявила нарушения прав 165 работников консервного завода под Смоленском

Компенсация, задержка зарплаты, медосмотр. Рассказываем, что пришлось исправлять руководству смоленского предприятия после визита инспекторов Права 165 работников Гагаринского консервного завода были восстановлены по итогам проверки трудовой инспекции Смоленской области.
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