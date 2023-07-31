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Джастин Гейджи: «Я хочу подраться с Оливейрой. Но не представляю, как он победит Махачева»

«Махачев или Оливейра? Я предпочел бы подраться с Чарльзом, потому что он побил меня. Я бы хотел отыграться, как это было сегодня.

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