Лавров: Россия продолжит всемерно содействовать повышению эффективности ООН

Россия будет и далее всемерно способствовать повышению эффективности ООН. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к организаторам и гостям торжественного приёма по случаю Дня ООН.
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