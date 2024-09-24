Лопес разработала «особый план» по возвращению Аффлека в семью

Певица надеялась на воссоединение с возлюбленным Дженнифер Лопес и Бен Аффлек globallookpress.com/IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos В августе этого года американская певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком.
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