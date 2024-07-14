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Гордеева о тренировках у Жука: «На 500 грамм поправилась – на ужин ходить не можешь. Я плавать вообще не умела, а он: давай, ныряй, плыви 15 бассейнов»

– Я на 500 грамм поправилась, а он говорит: на ужин ты ходить не можешь. На завтрак и обед можно, но не на ужин.

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